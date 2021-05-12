Женщина ушла из дома в Петрозаводске и не вернулась

Тамара Михайловна Таврало, 1963 года рождения, пропала без вести в Петрозаводске. По информации паблика «ПСО «Доброспас», женщина 2 мая ушла из дома по улице Московская. С тех пор ее местонахождение не известно. К поискам подключилась полиция.

На вид пропавшей 60 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые.

Бдительных петрозаводчан просят сообщать информацию о местонахождении женщины по телефону: +7-911-415-25-87.

Также паблик сообщил о том, что пропавший в Кеми мужчина был найден.