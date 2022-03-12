Женщина стала фигуранткой уголовного дела после звонка сына в полицию

Жительница Карелии стала фигуранткой уголовного дела после того, как в ее доме побывала полиция.

По данным карельского Следкома, события происходили в начале года в Кондопоге. Подросток позвонил в полицию и рассказал о скандалившей нетрезвой матери. Женщина была пьяна и обвинила сына в порче имущества. Несовершеннолетний решил себя защитить и набрал 02.

Прибывшие стражи порядка потребовали, чтобы 34-летняя женщина прошла с ними в служебный автомобиль. В ответ женщина, по сообщению следователей, ударила одного из сотрудников органов внутренних дел по лицу. Ее задержали и возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому Расследование продолжается. (фото vk.com)