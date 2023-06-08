Женщина спровоцировала ДТП в Петрозаводске и сбежала в лес

Сегодня утром две легковушки столкнулись в Петрозаводске, пропуская женщину-пешехода. Она внезапно буквально бросилась под одну из них, видео разместили в группе «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Авария произошла 8 июня в 10:44 на пересечении улиц Репникова и Антонова на Ключевой и попала в кадр камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Дама стояла на тротуаре, оба автомобиля ехали на зеленый свет. Вдруг женщина выбежала на проезжую часть. Один из водителей резко затормозил, второй не успел и врезался в него. Женщина не пострадала и скрылась в лесу. // фото, видео: «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии»/ВКонтакте