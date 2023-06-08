Телеведущий Первого канала чуть не лишился глаз на съемках в Карелии

Ведущий тревел-программы «Жизнь своих» (12+) вспомнил, как чуть не ослеп на съемках в Карелии. Евгений Кривцов сообщил об этом в интервью kp.ru.

На съемках телеведущий Первого канала на Онежском озере учился кататься на вейкборде. Его сопровождал квадрокоптер, который внезапно приблизился к Евгению.

- Я в ужасе подумал, что сейчас его винты оставят меня без глаз, вильнул в сторону - упал в воду. Хорошо, что только этим и обошлось,

- рассказал он.

Напомним, посвященный Карелии и Петрозаводску выпуск «Жизни своих» транслировали в ноябре прошлого года. Евгений Кривцов встречался с шаманом, слушал рассказ про жену-ведьму и побывал в необычных местах. // фото: evgentravel/Instagram (владелец Meta признана в России экстремистской и запрещена)