Женщина с маленькими детьми потерялась в лесу в Карелии

Поздним вечером 24 августа в полицию Пряжинского района поступило сообщение о том, что жительница одного из поселков пропала вместе с двумя своими детьми и племянником. Тревогу забила родственница - она вернулась с работы и зашла забрать своего ребенка, но дома никого не застала. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РК.

«Старшая дочь пропавшей женщины сообщила нам, что мать обычно гуляет с коляской вдоль леса по привычному маршруту, - рассказал один из сотрудников ОМВД России по Пряжинскому району, участвовавший в поисках. - В последний раз она звонила около восьми вечера и указала примерное местонахождение. Туда незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа».

Сразу найти пропавших не удалось. На ноги были подняты все сотрудники отдела полиции, к поискам присоединились сотрудники МЧС, КРПСС и местные жители. В итоге к семи утра женщину с детьми отыскали. Все живы и здоровы.

Как пояснила сама героиня истории, она собирала грибы и сбилась с пути. Поначалу женщина пыталась отыскать дорогу, но сделать это в сумерках оказалось непросто, к тому же, у нее разрядился телефон. Тогда, чтобы не уйти от дома еще дальше, она приняла решение остановиться на ночлег: закутала старшего сына и малышей в одеяла и другие вещи, которые оказались в коляске, и уложила спать. Ночью она услышала голоса и звук сирены, поняла, что их ищут, но идти не могла и ждала помощи на месте стоянки. Дети доставлены в больницу для медицинского наблюдения, их жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится проверка. Фото pixabay.com/ioa8320