Женщина развела в квартире грязь и мешала соседям, ее выгоняют по суду

40-летняя кондопожанка живет в квартире, которую предоставил ей на условиях коммерческого найма местный ЦБК.

Хотя срок договора истек, а продлевать его комбинат не собирается, женщина все еще занимает принадлежащую ЦБК квартиру.

Как оказалось, в квартире царит антисанитария. За нарушение тишины по ночам квартирантку за последние три года привлекали к административной ответственности более 30 раз.

Чтобы выселить женщину, ЦБК обратился в суд. По итогу суд принял решение выселить кондопожанку без предоставления ей другого жилья. На то, чтобы освободить квартиру и передать ключи, у нее есть 10 дней. Решение городского суда вступило в законную силу. // фото «Петрозаводск говорит»