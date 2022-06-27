Женщина приняла гостью и получила от ее сына по голове топорищем

В одном из общежитий Суоярви 39-летняя хозяйка выпивала с соседкой. Застолье закончилось для нее печально, сообщили в МВД Карелии.

Гостья в какой-то момент заснула, подруга пошла к ее сыну, который живет на нижнем этаже. Она стала просить, чтобы 41-летний мужчина забрал мать из комнаты.

Но тот понял пьяную соседку превратно и решил, что мать обидели. Схватил топорище от топора и стал бить женщину по голове. Нанес как минимум пять ударов, причинив несколько травм.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Ранения впоследствии квалифицировали как легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pxhere.com