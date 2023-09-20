20 сентября 2023, 10:46
Женщина поужинала картошкой с грибами и попала в больницу
В Санкт-Петербурге спасают местную жительницу, отведавшую мухоморов
Жительница Санкт-Петербурга попала в больницу после ужина. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации источника, вечером 19 сентября горожанку доставили в больницу с отравлением. 51-летняя женщина рассказала, что пожарила на ужин картошку с грибами. После еды ей стало плохо. Пострадавшую поместили в отделение токсикологии, она находится в состоянии средней тяжести.
Медики предположили, что среди грибов, которые употребила женщина, были мухоморы. Они и привели к отравлению. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev