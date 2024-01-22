Женщина пострадала в дорожной аварии в Карелии

Утром 20 января в Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

Инцидент случился на 45-м километре дороги Медгора - Толвуя - Великая Губа. Автомобиль «ГАЗ Некст», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta.

В результате столкновения травмы получила 51-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Hyundai Creta. По факту аварии проводится проверка. // Фото ГИБДД Карелии