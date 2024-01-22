Мужчину зарезали в Петрозаводске

40-летнего ранее судимого мужчину обвинили в смерти петрозаводчанина.

Убийство было совершено осенью прошлого года в доме на улице Дружбы в карельской столице. В квартире собралась компания приятелей, встреча проходила за распитием спиртного. Как предположили следователи, между обвиняемым и 29-летним парнем вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина постарше несколько раз ударил горожанина ножом. Ранения оказались смертельными.

Обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. // фото пресс-служба СУ СК по РК