Женщина пошла в магазин и случайно сказочно разбогатела

Жительница Австралии получила бесплатный лотерейный билет и выиграла 100 тысяч австралийских долларов (5,3 миллиона рублей). О счастливице рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на портал The Lott.

Женщина пояснила, что каждую пятницу покупает лотерейные билеты для своей матери. Во время очередного посещения магазина ей вручили в подарок еще один билет, который австралийка решила оставить себе. Через несколько дней выяснилось, что именно этот билет сорвал джекпот.

Помимо основного приза женщина получила дополнительную тысячу австралийских долларов (53 тысячи рублей). «Мне нужно время, чтобы переварить случившееся. Это изменило мою жизнь», - рассказала победительница.

Женщина планирует потратить выигрыш на нужды семьи. Фото pixabay.com/wndj