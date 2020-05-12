12 мая 2020, 08:41
Происшествия

Женщина получила серьезные ожоги на пожаре в Карелии

Поздним вечером пожарные Пряжинского района тушили огонь в дачном кооперативе

Вчера в 22 часа 43 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило тревожное сообщение о том, что на территории дачного кооператива «Восход» горит частная баня. На место происшествия выехали пожарные из поселков Эссойла и Чална, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то строение бани было объято огнем, и пламя перекинулось на стоящую рядом небольшую деревянную хозяйственную постройку. Пожарным пришлось приложить максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, и с этой задачей они справились.

В результате инцидента огнем были значительно повреждены баня и хозяйственная постройка.

Пытаясь самостоятельно справиться с пожаром, и спасти свою баню от огня, ожоги получила пенсионерка 1951 года рождения. Врачи диагностировали у нее ожог лица, предплечья, кисти и голени на площади 12%.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит установить причину инцидента.

 

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Пряжинский район
дачный кооператив
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Пожарные
ожоги
новости Карелии