Женщина погибла при катании на сноутюбинге в Кузбассе

В Кемеровской области, на территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» погибла жительница Новосибирска. Женщина разбилась во время катания на сноутюбинге, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Трагедия произошла 13 апреля. 51-летняя женщина пошла кататься на гору со своим знакомым, они арендовали сноутюбинг. Женщина стала спускаться со склона по не оборудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки.

Были вызваны спасатели, которые спустили пострадавшую к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Женщину госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото baik-info.ru