Женщина подралась с шестиклассником в батутном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина затеяла драку с шестиклассником в батутном центре. В обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент случился 12 февраля. По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что шестиклассник нагрубил сыновьям женщины.

«Женщина напала на него, рядом был ее маленький сын. Парень махнул ногой и случайно задел его в живот. Обе стороны написали заявление в полицию»,

- рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Проверку по факту произошедшего проводит полиция. Прокуратура контролирует ее ход. // Фото: unsplash.com