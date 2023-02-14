Минобороны объяснило, почему продолжает действовать указ о мобилизации

В Минобороны России объяснили, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать, чтобы не лишать мобилизованных и их семьи дополнительных социальных гарантий и компенсаций. Это следует из ответа министерства на запрос депутата псковского парламента Артура Гайдука, пишет «Фонтанка».

В Минобороны отметили, что если указ о частичной мобилизации утратит силу, то «статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту».

Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В конце октября было объявлено о том, что набор мобилизованных закончен, однако, никаких документов о завершении мобилизации выпущено не было. // Фото: unsplash.com