Женщина отсудила у отеля в Сочи 45 000 рублей за неубранный номер

Женщина из Читы приехала с семьей в Сочи отдохнуть и осталась недовольна. Она подала в суд и получит 45 тысяч рублей в качестве компенсации, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Неудачная поездка в комплекс «Жемчужина» состоялась в августе прошлого года. Женщина рассказала, что в номере не убирались согласно графику, редко меняли постельное белье. Вдобавок обои, шторы и ковры были грязными, дверь - сломанной. Полотенца в бассейне были в дырах и пятнах, да и сам бассейн не соответствовал санитарным нормам.

Постоялица пыталась решить вопрос миром, но на ее устные и письменные просьбы сотрудники гостиницы не реагировали. Тогда путешественница подала иск в суд и потребовала вернуть ей полную стоимость проживания - 342 тысячи рублей, а также компенсировать моральный вред и обязать гостиницу выплатить штраф.

Суд первой инстанции ей отказал, но в апелляционной инстанции факт нарушения прав потребителя подтвердили.

Женщина отсудила у отеля 15 тысяч рублей за несоблюдение требований потребителя и 30 тысяч - за моральный вред. // фото: markusspiske/pixabay.com