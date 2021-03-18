Женщина оказалась в непростой ситуации, но на помощь пришли спасатели

За минувшие сутки в Карелии не зарегистрировано ни одного пожара. Но спасатели без работы не остались. Пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП и приходили на помощь людям, попавшим в непростые жизненные ситуации.

Например, 17 марта в 12:12 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступил звонок. Сообщалось, что мужчина в поселке Матросы не может выйти из квартиры. Все попытки соседей оказать ему помощь не увенчались успехом. Пришлось обращаться за подмогой к пожарным, которые прибыли к месту вызова и, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры, в которой поломался замок.

Практически аналогичная ситуация сложилась вечером в минувшую среду в Сегеже. Женщина пошла в сад за детьми, но попасть в квартиру не смогла из-за проблем с замком. В этом случае на помощь также пришли пожарные. (фото gorno-altaisk.info)