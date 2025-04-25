Женщина нашла в квартире труп матери и своего умирающего мужа

В Санкт-Петербурге женщина вернулась домой и обнаружила в ванной комнате труп своей матери и своего умирающего мужа, который был весь в крови. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, трагедия произошла в Колпино вечером 24 апреля. Шокированная женщина позвонила в скорую помощь и полицию. Прибывшие на место медики пытались спасти жизнь мужчины, но у них ничего не вышло. Он умер в присутствии сотрудников полиции.

На теле матери заявительницы следов насильственной смерти обнаружено не было. С места трагедии были изъяты предсмертная записка мужчины и нож. Оба тела были направлены в морг для установления причин смерти. © «Петрозаводск говорит»