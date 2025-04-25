Более 45 тысяч автомобилей Lada отзывают в России

Тысячи автомобилей «Лада Веста» и «Лада Ларгус» отзывают в России, так как в них не установили блок управления системой вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщили в Росстандарте.

Так, отзывают 22 731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus, которые были реализованы с октября 2021 года по август 2023 года.

Производитель проведет плановую установку этого блока. Работы проведут бесплатно.

Владельцев машин должны будут известить об отзывной программе по телефону или письмом. Хозяева транспортных средств могут не ждать и самостоятельно сопоставить VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем на сайте агентства. © «Петрозаводск говорит»