Подросток умер после употребления неизвестного вещества

В Сочи 13-летний подросток умер после того, как употребил неизвестное вещество. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным источника, трагедия произошла вечером 21 апреля на улице в Центральном районе города-курорта. Там ученик седьмого класса употребил неизвестное вещество, после чего потерял сознание и скончался.

На месте был обнаружен баллончик. По факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Также будет дана оценка работе образовательных учреждений и торговых точек, продающих детям потенциально опасные товары. © «Петрозаводск говорит»