Десятки детей отравились в двух школах российского города

В Омске 38 человек, среди которых 35 детей, обратились к медикам после отравления в столовых двух школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона и Роспотребнадзор.

По данным агентства, отравились 20 детей и трое взрослых из одной школы и 15 детей из другой. В обоих учебных заведениях - один и тот же поставщик питания. Отмечается, что дети не госпитализированы, угрозы их жизням нет.

В компании, которая поставляет продукты в эти школы, проводится проверка. Уже обнаружены нарушения закона, в том числе факты ненадлежащего хранения продуктов.

В обеих школах проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. В одной из школ выявлены нарушения технологии приготовления блюд. Деятельность этого учебного заведения приостановлена. © «Петрозаводск говорит»