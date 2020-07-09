Женщина нанесла серьезные увечья, ударив супруга в лицо кочергой

В Петрозаводске в больницу попал 44-летний мужчина с травмой глаза. Ему срочно потребовалась операция. А медики сообщили о пациенте в полицию.

Во время беседы со стражами порядка пациент рассказал, что заработал травму в результате конфликта с неизвестным на улице. Но эта версия не подтвердилась, рассказали в МВД.

В действительности оказалось, что увечья мужчине могла нанести его 41-летняя супруга. Женщина созналась, что у них с мужем произошла ссора. В какой-то момент женщина схватила кочергу и ударила обидчика в лицо, повредив глаз.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. По признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.