09 июля 2020, 10:21
Происшествия

Женщина нанесла серьезные увечья, ударив супруга в лицо кочергой

Мужчина попытался отвести подозрения от супруги, но полиция установила картину произошедшего

В Петрозаводске в больницу попал 44-летний мужчина с травмой глаза. Ему срочно потребовалась операция. А медики сообщили о пациенте в полицию.

Во время беседы со стражами порядка пациент рассказал, что заработал  травму в результате конфликта с неизвестным на улице. Но эта версия не подтвердилась, рассказали в МВД.

В действительности оказалось, что увечья мужчине могла нанести его 41-летняя супруга. Женщина созналась, что у них с мужем произошла ссора. В какой-то момент женщина схватила кочергу и ударила обидчика в лицо, повредив глаз.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. По признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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