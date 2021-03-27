Женщина набрала кредитов в банках и отдала почти 700 тысяч мошенникам

Женщина набрала кредитов для мошенников. О новом случае обмана рассказали в МВД Карелии. Жертвой аферистов стала 45-летняя петрозаводчанка.

У женщины зазвонил телефон. На том конце провода абонентка, представившаяся работницей столичного отделения популярного банка, сообщила, что личный кабинет петрозаводчанки взломан, и кто-то пытается перевести деньги. Работница банка спросила у клиентки о других картах в банках.

Позднее с ней связался еще один человек, назвавшийся личным куратором. Незнакомец сообщил, что «из-за взлома личного кабинета возбуждено уголовное дело». Вдобавок он сообщил, что от имени клиентки в различные банки поступили заявки на кредиты. Для сохранения денег мужчина потребовал, чтобы петрозаводчанка взяла кредиты, обналичила деньги и на такси приехала к определенному терминалу и перевела деньги на продиктованный счет.

Все это время женщина находилась на связи с различными специалистами. Окончательно запутавшись, петрозаводчанка на протяжении двух дней выполняла требования неизвестных. Ей названивал якобы следователь. При его звонках на экране мобильного телефона высвечивался городской номер.

В полиции подчеркнули, что так действует технология подмены номера. Мошенникам не составляет труда в открытом доступе найти контакты любого учреждения и его представителей, а затем создать иллюзию общения с официальными лицами.

Петрозаводчанка оформила в двух банках потребительские кредиты по 200 тысяч рублей, обналичила ранее взятый кредит в третьем банке в 289 тысяч рублей. Все эти деньги она перевела мошенникам. У 45-летней петрозаводчанки появились сомнения лишь при попытке оформить кредит в четвертом коммерческом учреждении.

Полиция начала проверку. Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Карелии к бдительности. (фото Петр Ковалев, iz.ru)