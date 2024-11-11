Женщина хотела заработать на криптовалюте, но осталась в долгах

52-летняя жительница Суоярви перешла по ссылке в рекламном объявлении о возможности подзаработать. Женщина заполнила анкету и оставила телефон для связи.

Раздался звонок. Ей предложили зарабатывать на процентах от купли-продажи нефти, газа, драгметаллов и криптовалюты. Менеджер помог установить на телефон специальную программу и открыть «брокерский» счет. Все, что ей следовало делать, брать кредиты и переводить на счета. Так, взятые в долг и в банке 1 млн 300 тысяч, оказались на счетах Максима, Антона и Имамгасина.

Заработать женщина не смогла и обратилась за помощью в полицию. Там начали проверку. // фото freepik.com