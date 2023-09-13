Женщина едва не погибла от рук сожителя в Карелии

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 1 сентября в селе Сумпосад подозреваемый, будучи пьяным, едва не убил свою сожительницу. Мужчину разозлил тот факт, что его женщина не вовремя вернулась домой. Он избил 43-летнюю потерпевшую и два раза ударил ее ножом по лицу. Женщина смогла оказать активное сопротивление и убежала из квартиры.

По делу назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. // Фото: unsplash.com / Lilartsy