Женщина едва не лишилась выигранного в лотерею богатства

Жительница США выиграла в лотерею миллион долларов (97 миллионов рублей), но несколько дней даже не подозревала об этом. Историю приводит WGN TV.

Отмечается, что американка зашла в магазин по дороге в гости и купила на кассе лотерейный билет. Женщина засунула его в бумажник и забыла о нем. Спустя несколько дней американка обнаружила билет и просканировала его в приложении лотереи. Тогда она и узнала, что взяла суперприз.

Победительница отметила, что в ту секунду начала плакать от удивления и счастья. Женщина сказала, что на выигранные деньги отправится в свою любимую страну - Ирландию. // Фото: unsplash.com / Dylan Nolte