Женщина два часа общалась по видеосвязи с неизвестным и лишилась денег

76-летнюю жительницу столицы Карелии обманули с установкой замены счетчиков. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Неизвестная связалась в мессенджере с петрозаводчанкой под видом работницы энергокомпании и предложила заменить электросчетчик. Пожилая женщина согласилась. После этого она два часа беседовала по видеосвязи с другим человеком. Назвавшимся работником компании. За это время он убедил пенсионерку установить мобильное приложение энергокомпании, а заодно узнал у нее номер СНИЛС. Ссылку на программу ей скинули в мессенджере.

В итоге мошенники получили удаленный доступ к телефону пенсионерки и стали похищать деньги с ее банковского счета. Аферисты заполучили 175 тысяч и прекратили разговор с потерпевшей. Когда петрозаводчанка обнаружила списание средств, то обратилась в полицию. // фото freepik.com