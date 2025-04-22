Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии

Жителей Карелии предупредили о резкой смене погоды. В регионе на 23 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение синоптиков связано с сильными осадками смешанного типа – дождя и снега и будет действовать с девяти утра и до девяти вечера среды. Но непогода коснется не всей территории республики.

«Местами по южным районам сильные осадки в виде дождя и мокрого снега», - указано на прогностической карте предупреждений для Северо-Запада. © «Петрозаводск говорит