22 апреля 2025, 12:11
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии
Синоптики предупреждают о снеге и дожде
фото: freepik.com
Жителей Карелии предупредили о резкой смене погоды. В регионе на 23 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности.
Предупреждение синоптиков связано с сильными осадками смешанного типа – дождя и снега и будет действовать с девяти утра и до девяти вечера среды. Но непогода коснется не всей территории республики.
«Местами по южным районам сильные осадки в виде дождя и мокрого снега», - указано на прогностической карте предупреждений для Северо-Запада. © «Петрозаводск говорит