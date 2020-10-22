Железнодорожный переезд на Новосулажгорской закроют на три дня

Петрозаводская дистанция пути планирует проведение ремонтных работ на железнодорожном переезде 406 км станции Петрозаводск, расположенном на улице Новосулажгорская, сообщает сайт ОЖД.



25 октября, 1 и 8 ноября 2020 года в период с 08:00 до 20:00, при полном закрытии переезда, работниками дистанции будут проводиться работы по замене устройств заграждения, которые во время прохождения поездов препятствуют движению автотранспорта через переезд путем подъема специальных плит на проезжей части автомобильной дороги.

Пропуск автотранспорта экстренных служб, по мере необходимости, будет осуществлен по временному настилу. Объезд автотранспорта организован через Шуйское и Пряжинское шоссе, Новосулажгорскую и Транспортную улицы.

Работы проводятся для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасного поездов и автотранспорта через переезд.

Просим водителей транспортных средств быть внимательными при выборе маршрута следования.

Фото с сайта ДТП ПТЗ

