Железнодорожные переезды в Кондопоге временно закроют

В Кондопоге в период с 23 по 26 августа по ночам будут перекрывать железнодорожные переезды. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД. Это связано с ремонтными работами.

Так, с 21:20 23 августа до 1:20 24 августа проезд транспорта закроют через железнодорожный переезд 459 км станции Кондопога, расположенный на Сандальской набережной.

Движение транспорта через железнодорожный переезд 457 км (улица Советов) будет полностью закрыто с 21:10 24 августа до 1:10 25 августа и в тот же временной промежуток с 25 на 26 августа. В остальное время оба железнодорожных переезда будут работать в штатном режиме.

Для автомобилей скорой помощи, пожарных, а также в экстренных случаях проезд организуют по временному настилу.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото pixabay.com/pvdv63