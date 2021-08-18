Специалисты рассказали, как делают компост из осадка сточных вод

Представители предприятий из 11 регионов России приехали, чтобы узнать об опыте АО «ПКС-Водоканал» по использованию осадка сточных вод в качестве почвогрунта. На сессию съехались представители компаний из Москвы, Благовещенска, Перми, Самары, Тамбова, Пензы, Нижневартовска и других городов.

Сегодня ГК «РКС-Петрозаводск» пригласила на канализационные очистные сооружения участников сессии, Главу республики Артура Парфенчикова и Председателя Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича.

На канализационных очистных сооружениях ежегодно образуется 18 тысяч кубических метров осадка, раньше он складировался на мусорном полигоне около д. Орзега, поэтому вопрос его утилизации стоял остро, эту проблему необходимо было решать. Для вывоза осадка каждый год требовалось отчуждение земель (около 2 гектаров). На разработку осадка и полигона АО «ПКС-Водоканал» тратил 13,5 миллионов рублей в год.

Специалисты АО «ПКС-Водоканал» изучили все возможные методы утилизации осадка и пришли к выводу, что компостирование – лучший способ. Это экологично, тем более, что потребность Петрозаводска в плодородной земле достаточно большая – 40 тысяч кубических метров в год.

Именно из осадка получается удобрение: осадок смешивают с древесной корой и формируют в специальные бурты на иловых картах, где созревает компост. Для ускорения процесса компостирования и обогащение буртов воздухом АО «ПКС-Водоканал» недавно приобрело гусеничный ворошитель германского производства,

– сообщил Виталий Остапчук.

Важно, что проект стоимостью 63 миллиона рублей реализовывается не за счет тарифного источника, а за счёт собственных средств предприятия и инвестиционных средств,

– добавила директор по экономике и финансам АО «ПКС-Водоканал» Ольга Никитина.

Почвогрунт уже применяется в работах по благоустройству города – с помощью грунта восстанавливают газоны. Опытным путем доказано, что газонная трава всходит уже через 15 дней после удобрения ее почвогрунтом. АО «ПКС-Водоканал» использует только сертифицированный продукт. На данный момент произведено более 50 тысяч кубических метров компоста. В ближайших планах АО «ПКС-Водоканал» – пакетирование компоста и его доставка в другие области.

Экология – это одно из наших приоритетных направлений. Решать вопросы данной сферы нужно разумно, взвешенно, с использованием научных разработок, включая экономические расчеты. Радует, что пригодились технологии, которые много лет назад были разработаны в нашем ПетрГУ. Труд ученых не остался не замеченным. И то, что сегодня получилось, это, безусловно, общий успех. Это тот пример, опыт, который можно широко использовать,

– обратился Артур Парфенчиков к представителям ресурсоснабжающих компаний.