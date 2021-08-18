Кирпичное строение принудительно снесут на Голиковке

В Петрозаводске снесут кирпичное строение на Голиковке. Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

Демонтажу подлежит здание, расположенное у дома №5 по улице Лизы Чайкиной. Владелец кирпичной постройки проинформирован о необходимости сноса.

Добровольно освободить занятый земельный участок своими силами и средствами владельцу необходимо до 20 сентября. Фото мэрии Петрозаводска