18 августа 2021, 14:53
Общество

Кирпичное строение принудительно снесут на Голиковке

Освободить занятый земельный участок на улице Лизы Чайкиной необходимо до 20 сентября

В Петрозаводске снесут кирпичное строение на Голиковке. Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

Демонтажу подлежит здание, расположенное у дома №5 по улице Лизы Чайкиной. Владелец кирпичной постройки проинформирован о необходимости сноса.

Добровольно освободить занятый земельный участок своими силами и средствами владельцу необходимо до 20 сентября. Фото мэрии Петрозаводска

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Петрозаводск
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Мэрия
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