Железнодорожные локомотивы в Карелии исполнили «Собачий вальс»

Музыка откуда не ждали. Очередной творческий подход в работе продемонстрировали сотрудники локомотивного депо «Карельского окатыша» в Костомукше.

В марте этого года наш портал уже показывал, как умело они готовят себе горячий завтрак, жаря яичницу прямо на колесах поезда.

А в июне на Yotube-канале «Форум Костомукши» появилось видео, как три тяговых агрегата под управлением дирижера - помощника машиниста электровоза… исполняют «Собачий вальс».

Да-да! Музыкальностью в Карелии отличается не только глава региона.

Смотрим, слушаем и наслаждаемся.