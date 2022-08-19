Жара в Карелии не спадет в субботу

В субботу в Петрозаводске малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +25, +27, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Ночью местами, преимущественно по северным районам, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +23, +28, местами до +32.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +14, днем +27;

В Кондопоге ночью +16, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +26;

В Олонце ночью +14, днем +29;

В Пудоже ночью +12, днем +27;

В Сегеже ночью +14, днем +27;

В Сортавале ночью +16, днем +25;

В Суоярви ночью +15, днем +27.

Напомним, из-за жары в Карелии ввели режим ограничения пребывания людей в лесах. (фото unsplash.com, Karl Magnuson)