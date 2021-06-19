Жара в Карелии достигнет 32 градусов

В воскресенье в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +17, +19, днем +29, +31. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. По северным районам кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +19, на севере +10, +15, днем +27, +32, на севере местами +18, +23.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +26;

В Кондопоге ночью +17, днем +30;

В Медвежьегорске ночью +18, днем +30;

В Олонце ночью +13, днем +30;

В Пудоже ночью +13, днем +31;

В Сегеже ночью +18, днем +32;

В Сортавале ночью +15, днем +27;

В Суоярви ночью +17, днем +29.

Напомним, МЧС распространило экстренное предупреждение.