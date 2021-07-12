Жара не отступает - во вторник в Карелии до плюс 32 градусов

Во вторник в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков, рассказали в региональном Гидрометцентре. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +19, +21, днем +28, +30. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +15, +20, местами до +12, днем +27, +32, на севере местами +22, +27.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +13, днем +27;

В Кондопоге ночью +18, днем +31;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +31;

В Олонце ночью +13, днем +30;

В Пудоже ночью +15, днем +31;

В Сегеже ночью +16, днем +29;

В Сортавале ночью +17, днем +31;

В Суоярви ночью +17, днем +31.