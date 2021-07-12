Петрозаводск побил температурный рекорд 88-летней давности

Это лето щедро на рекорды. Новое температурное достижение было установлено в Петрозаводске накануне, 11 июля. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Температурный рекорд, продержавшийся в Петрозаводске 88 лет был перекрыт почти на градус в минувшее воскресенье.

«Предыдущее значение в +30.9 градуса принадлежало 11 июля 1933 года, сегодня строку рекордов занимает 11 июля 2021 года со значением +31.7 градуса», - сказано в сообщении паблика. (фото «Петрозаводск говорит»)