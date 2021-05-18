Жара и грозы ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 18 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха +22, +24°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по западным районам, кратковременные дожди, грозы. Утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха +20, +25°С, местами до +30°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +14, ясно.

В Сортавале до +17, переменная облачность, дождь с грозой.

Ожидается магнитная буря мощностью 5 баллов. Фото wallpaperscraft.com