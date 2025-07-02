Землетрясение произошло в столице российского региона

Землетрясение произошло 2 июля на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

По данным источника, магнитуда сейсмособытия составила 5,2 балла. Эпицентр землетрясения находился в 51 километре от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе. Отмечается, что жители краевого центра ощитили два подземных толчка.

Данных о жертвах и разрушениях в результате инцидента не поступало. © «Петрозаводск говорит»