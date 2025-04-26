26 апреля 2025, 15:26
Зайцы на севере Карелии начали менять цвет меха
Житель Костомукши выложил в сеть видео встречи с косым
фото: скриншот видео
Житель Костомукши Игорь Киреев выложил в сеть видео встречи с зайцем, который уже начал менять окрас.
«Сходил вчера вечером на свидание с «городским» зайчиком. Черноухий оказался на месте, и так же кормился. Цвет его шкурки понемногу меняется: голова и бока начали сереть»,
- пишет Игорь Киреев.
Это видео публиковал паблик «Антибеседка-Костомукша».
Подписчики сообщества восхищаются зайцем, называют его красавчиком. «Петрозаводск говорит»