Карельские калитки и землянику нанесли на гастрономическую карту

Национальная гастрономическая карта появилась в России, пишет газета «Известия». Карта охватывает 73 региона, на нее пока нанесли 215 брендов. При этом из более чем 200 брендов в гастрокарте 104 - это еда, а остальные - напитки.

«Вкусную» карту, как со старинными блюдами, так и новинками, разработала федеральная служба по интеллектуальной собственности. На карте есть съедобные символы Краснодарского края, Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Белгородской, Владимирской областей и других.

На гастрокарте есть и карельские калитки и зарегистрированная в ноябре прошлого года карельская земляника. Также среди новинок - байдарский мед из Севастополя, бакчарская жимолость из Томской области, кубанский ранний картофель, сыр «Сернурская легенда» из Марий Эл, можайское молоко из Подмосковья, мелитопольская черешня из Запорожской области, холмовская земляника из Крыма и ленинградские «пышки»-пончики. // фото freepik.com/ bublikhaus