Заявки на отсрочку от весеннего призыва начнут принимать с 23 января

Прием заявок на отсрочку в рамках весеннего призыва для IT-специалистов начнется с 23 января, передает РИА Новости. Теперь подать данные они смогут самостоятельно. Ранее эта процедура была возложена на работодателя.

«Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь может заполнить сам сотрудник»,

- говорится в сообщении Минцифры РФ.

Успеть подать заявления нужно до 6 февраля через систему «Госуслуги», а работодатель увидит информацию в личном кабинете на портале. До 9 февраля компании должны проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить списки в Минцифры. Министерство, в свою очередь, передаст их в Минобороны до 1 марта. И уже призывная комиссия будет принимать решение по отсрочке с 1 апреля по 15 июля.

Требования для данной процедуры следующие: российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, оформление на работе по трудовому договору, трудовой стаж на данном месте не менее 11 месяцев, наличие высшего образования, а также наличие высшего образования по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. // фото: unsplash.