В Кондопоге демонтировали арку и восстановили фасад здания

В Кондопоге на улице Горького исполнили решение суда – демонтировали арку и восстанавили фасад жилого дома. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Карелии.

В сообщении говорится, что на арку от профилактория пожаловались в Кондопожском ЖКХ. Эта организация и подала в суд, мотивируя требование тем, что осуществляет управление, техническое обслуживание и предоставление коммунальных услуг многоквартирному дому.

В ходе обследования выяснилось, что из-за отсутствия системы водоотвода на поверхности арки (для которого по проекту она и предназначалась) фасад соседнего дома постепенно разрушается. Суд принял решение устранить проблему. // фото: t.me/sudpress10.