Что съесть, чтобы избавиться от изжоги

Изнуряющую изжогу, конечно, можно побороть лекарствами. Но есть и альтернатива – можно использовать продукты, нейтрализующие действие желудочного сока. Об этом «Газете.Ru» рассказал петербурский врач-гастроэнтеролог Александр Андреев.

Специалист посоветовал самый быстрый способ – пожевать обычную жевательную резинку без сахара и добавления мяты. Она усиливает выработку слюны, которая нейтрализует кислоты за счет содержания щелочи. Очень полезна в такой ситуации овсяная каша (можно перловую или рисовую). Но ее нужно приготовить слегка жидкой, чтобы она смогла легко распределиться по стенкам слизистой.

Кроме того, помогают снизить кислотность и бананы. При этом, чтобы ускорить снятие симптомов, его лучше размять в кашицу. Можно также использовать дыню. По словам гастроэнтеролога, в случае переносимости лактозы помогут йогурты и кисломолочные продукты. Но только если такие продукты не содержат сахара или других добавок. В противном случае симптомы усилятся. Также полезно использовать от изжоги настой из несокльких кусочков имбиря, который вдобавок снимает симптомы тошноты, сопровождающие изжогу. // фото: freepik.