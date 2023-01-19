В золотецкой библиотеке создали комфортные условия

Благодаря инициативе ТОСовцев Беломорского района в золотецкой библиотеке смогли создать комфортные условия для читателей и работников учреждения.

В прошлом году члены ТОС «Центральный» из Беломорска обратили внимание на состояние сельской библиотеки – там требовался срочный ремонт. Его смогли провести благодаря победе в конкурсе социально значимых проектов, в рамках которого заменили систему отопления и электропроводку, отремонтировали полы, выровняли и покрасили стены, обновили подоконники и установили новые светильники.

Как сообщили в пресс-службе Министерства национальной и региональной политики, с тоимость работ составила 455 тыс. рублей. Из них почти 410 тысяч были выделены из республиканского бюджета. // фото: nac.gov.karelia.ru.