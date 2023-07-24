Завтра жители Карелии смогут узнать о путевках для льготников

Сотрудники отделения Социального фонда России по Карелии в очередной раз ответят на вопросы граждан. Горячая линия пройдет 25 июля, во вторник, сообщили в пресс-службе ведомства.

Она будет посвящена вопросам обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан.

Задать все интересующие вопросы и получить консультации можно 25 июля по телефону (8-8142)-79-59-14 с 11:00 до 13:00 ч. // фото: рressfoto/ freepik.com