Завтра в Карелии потеплеет до плюс пяти градусов

Завтра, в понедельник 9 марта, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха прогнозируется ночью от -4 до -6, днем от +3 до +5 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки: ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный, по северным районам утром и днем местами порывистый. Температура воздуха ночью – от 0 до -5, по восточным, юго-восточным районам местами до -10, днем – от 0 до +5 градусов.

Прогноз в районных центрах от gismeteo.ru

В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха от -1 до +2 градусов.

В Сегеже – пасмурно, температура воздуха от -4 до +2 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, температура воздуха от -3 до +2 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.