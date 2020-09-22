Завтра в Карелии потеплеет до плюс 16 градусов

Завтра, в среду 23 сентября, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью прогнозируется юго-западный, днем южный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от +4 до +6, днем от +14 до 16 градусов. Давление – 755-756 мм.рт.ст.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью прогнозируется юго-западный, западный, днем юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от +3 до +8, днем от +12 до +17 градусов. Местами ночью и в утренние часы, по информации МЧС по РК, возможны заморозки.

Информация о погоде в районных центрах республики от gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, температура воздуха от +4 до +12 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, температура воздуха от +6 до +11 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, температура воздуха от +9 до +13 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Добавим, синоптики обещают, что в конце сентября в Карелию придет бабье лето. Подробнее об этом здесь.