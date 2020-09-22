МЧС предупреждает о заморозках ночью в Карелии

–МЧС по РК опубликовало очередное штормовое предупреждение

«Согласно штормового предупреждения об опасном гидрометеорологическом явлении (ОЯ) Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 9 от 22 сентября 2020 г. ночью и утром 23 сентября 2020 года местами по Республике Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС»,

– говорится в сообщении.

Добавим: это похолодание на этой неделе, скорее всего, будет временным, так как синоптики обещают, что в конце сентября в Карелию придет бабье лето. Подробнее об этом здесь.