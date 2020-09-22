Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 сентября
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем +13,+15. Атмосферное давление днем будет повышаться. Ранее МЧС по РК предупредило жителей об ухудшении погоды.
В Карелии также облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем +10,+15. У жителей республики еще будет шанс насладиться теплом. К концу недели в республике ожидается потепление до плюс 20 градусов в дневные часы.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +10;
В Кондопоге днем +15;
В Медвежьегорске днем +13;
В Олонце днем +16;
В Пудоже днем +16;
В Сегеже днем +11;
В Сортавале днем +16;
В Суоярви днем +14.